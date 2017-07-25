Для российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) разработают систему бенчмаркинга, которая поможет экономить при производстве бензина и другой продукции. Созданием системы уже занимается государственный Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП), рассказал «Известиям» источник, знакомый с проектом. Эту информацию подтвердили и в самом институте. После анализа полученных данных исследователи определят ряд эталонных нефтезаводов, а для НПЗ, испытывающих те или иные проблемы, будет сформирована дорожная карта по снижению себестоимости. Эксперты, впрочем, сомневаются, что в конечном итоге эти меры снизят цены отпускаемого этими предприятиями топлива.

Идея создания бенчмарков в российском ТЭКе особенную актуальность получила с падением прибыльности в сфере нефтепереработки в 2015–2016 годах, пояснил появление инициативы собеседник «Известий» в отрасли. По его словам, в течение ближайшего года ВНИИ будет собирать данные всех российских НПЗ средней и большой мощности (выше 1 млн т) и по итогам анализа результатов определит лучшие предприятия.

В итоге будут определены бенчмарки в отрасли, согласно которым для каждого из проблемных НПЗ будет сформирован план развития на ближайшие несколько лет, говорится в презентации ВНИИ НП по системе бенчмаркинга (имеется в распоряжении «Известий»).

Появление таких рейтингов, по мнению ВНИИ, должно кардинально повлиять на экономику НПЗ — они определят направления по снижению издержек, уменьшению себестоимости вырабатываемой продукции и в итоге отпускных цен на продукцию заводов. Оценивать заводы для создания бенчмарков планируется по нескольким категориям — в их число войдут производительность, условия эксплуатации, местонахождение, выход светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля) и глубина переработки.

По мнению специалистов ВНИИ НП, во многом бенчмаркинг поможет частным, не интегрированным в крупные нефтедобычные компании заводам. Они работают с чужой нефтью по контрактам и вынуждены очень осторожно относиться к любым тратам.

— Расчеты показывают, что в современных условиях при переработке, например, 100 млн т давальческой нефти и при снижении затрат на ее переработку на 1% может быть получена экономия порядка 1,6 млрд рублей, — сообщили «Известиям» в институте.

О том, когда заработает система бенчмаркинга, говорить преждевременно — ее разработка только на начальном этапе. Возможно, в будущем у нее появятся и другие особенности, рассказал «Известиям» разработчик системы Артем Карпухин.

По данным ВНИИ, перед запуском система пройдет обязательную процедуру согласования с Минэнерго. В министерстве не ответили на запрос «Известий».

До сих пор в российской нефтепереработке повышению эффективности уделялось недостаточно внимания, считают разработчики системы. НПЗ размещены по территории страны крайне неравномерно. Это обуславливается тем, что все наиболее крупные НПЗ были построены и введены в эксплуатацию в период 1951–1983 годов — задолго до проведения экономических реформ в России, отмечается в презентации ВНИИ. С начала 1990-х годов не было построено ни одного современного НПЗ, а мощность действующих предприятий используется в настоящее время всего на 90%.

«Известия» опросили крупнейшие нефтяные компании страны, заинтересованы ли они в сотрудничестве с институтом в разработке программы и актуален ли аудит бизнес-модели их НПЗ. Большинство не смогли предоставить оперативный комментарий. Но в пресс-службе «Лукойла» сообщили, что их заинтересованность и актуальность темы будут зависеть от условий участия. При этом частный оператор Антипинского и Марийского НПЗ инициативу одобрил.

— Группа компаний «Новый поток» стремится к максимальной эффективности на своих нефтеперерабатывающих предприятиях, и мы с интересом относимся к любым здравым идеям в этом направлении, — сообщили «Известиям» в компании.

Идея создать бенчмарк для НПЗ родилась, вероятно, на фоне снижения заработков нефтепереработчиков в 2015–2016 годах, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Впрочем, даже если бенчмаркинг и снизит затраты заводов, это вряд ли повлияет на стоимость бензина и дизеля на заправке, считает эксперт.

— Коммерческие компании всегда будут стремиться максимизировать прибыль, а не уменьшить стоимость товара на рынке — заработанная на экономии маржа уйдет акционерам, — полагает Игорь Юшков.

В мировой практике бенчмаркингом, как правило, занимаются частные структуры, а не государство, заметил аналитик Moody’s Analytics Крис Лафакис.

— Чаще всего компании сами заказывают подобные исследования, чтобы понять, что творится у конкурентов. К примеру, такие отчеты довольно популярны на американском рынке. Тем не менее бенчмаркинг редко приводит к снижению отпускных цен, — сказал «Известиям» Крис Лафакис.

Сейчас в России работает порядка 30 НПЗ, из них около 25 выпускают товарные бензин и дизель.