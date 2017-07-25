Следственный комитет РФ завершает расследование уголовного дела о взятках сотрудникам таможни за получение акцизных марок крупными поставщиками алкоголя в Россию. Об этом сообщил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС.

По словам Вазюлина, получение денег за ускорение процедуры получения акцизных марок «было поставлено на поток — по 150 тыс. рублей передавалось за каждый месяц для дальнейшей передачи сотрудникам таможни». Ряд уголовных дел по этим фактам уже рассматриваются судами.

Напомним, в мае 2016 года СК провел обыски в офисе импортера вин «Мистраль Алко. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте тогда сообщили, что не имеют претензий к работе самих компаний и качеству поставляемой алкогольной продукции. По данным следствия, речь шла о передаче денег за ускорение процедуры получения акцизных марок.