Отстраненный от должности председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев рассчитывает оспорить в суде решения Центробанка России о назначении временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. Он считает, что данные решения незаконны.

«Решения о вводе временной администрации и объявлении моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», – процитировал слова Шиляева его представитель, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решения ЦБ незаконными.