XVII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого стартовал на прошлой неделе, а 25 июля пройдут соревнования. Старт гонки намечен на острове Голодный в районе ладьи напротив набережной.

В этом году мероприятие состоится в 17-й раз. Гонки начнутся в 17:00 и пройдут по короткой дистанции в 2,5 морские мили. Как сообщает НИА «Самара», в соревнованиях примут участие спортсмены из пяти городов России: Самара, Тольятти, Владивосток, Санкт-Петербург и Сочи.

В минувшие выходные гонки прошли в Тольятти. Также в сквере им. В.С. Высоцкого по улице Ленинградской 25 июля состоится музыкальный фестиваль «Волга песни слышала…», который уже стал традиционным. Вход на него свободный, а начало назначено на 18:00.