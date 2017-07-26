В Госдуме намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, устраивающих незаконные гонки на улицах российских городов. 26 июля состоится первое заседание рабочей группы, которая займется разработкой соответствующего законопроекта, сообщили «Известиям» в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии могут распространить на любителей быстрой езды статью «Хулиганство» — наказывать за это предлагается лишением свободы и конфискацией автомобиля. А вот для тех, кто готов удовлетворять свою страсть к гонкам законными способами, следует оборудовать специализированные площадки, уверены депутаты. Эксперты же считают, что со стритрейсингом нужно не бороться, а «возглавить и урегулировать» это явление.

Рабочую группу возглавит зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»), сообщил собеседник «Известий» и подтвердил сам депутат. Он рассказал, что помимо парламентариев в работе примут участие представители МВД, Генпрокуратуры, эксперты из научного сообщества и общественных организаций.

— Основной целью для нас является изучение правоприменительной практики по этому явлению. Нужно разобраться, что беспокоит правоохранителей и водителей, чтобы получился полноценный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы должны максимально объективно подойти к вопросу и в дальнейшем к совершенствованию законодательства в этой области, — пояснил он.

Предполагается, что итоги своей работы группа представит Госдуме и общественности в начале осенней сессии.

Правоприменение

Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что в Москве только за апрель и май этого года сотрудники ГИБДД выявили более 15 случаев превышения скорости на 60–80 км/ч. По результатам судебных разбирательств 10 нарушителей лишились водительских прав.

Уличные гонщики зачастую несанкционированно изменяют конструкцию своих авто, превращая их в «спортивные» и устанавливая так называемые кенгурятники, металлические бамперы и световые приборы на крыше. За это уже оштрафовали более 3 тыс. автовладельцев, принимаются меры к прекращению регистрации таких машин.

В Москве уличные гонки наиболее часто устраивают на Воробьевых горах, в Нагатинском затоне и Царицыно. При этом стритрейсеры нередко становятся участниками ДТП с тяжелыми последствиями — причем не только для себя, но и для случайных водителей и пешеходов.

— Поэтому наша задача — пресечь любительские уличные соревнования и переориентировать стритрейсеров на проведение таких гонок в рамках закона, на специально подготовленных трассах, — пояснил депутат.

Возможно, члены группы обратятся в правительство Москвы с просьбой оборудовать такие трассы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, подчеркнул он.

Наказание

Также Анатолий Выборный рассказал, что в комитет уже сегодня поступают предложения от экспертов. В частности, предлагается внести изменения в ст. 213 Уголовного кодекса, дополнив понятие «Хулиганство» «агрессивным поведением» и «грубым нарушением общественного порядка при управлении транспортным средством». Предусматривается и введение ответственности — вплоть до уголовной — за организацию или участие в гонках, состоявшихся с нарушением правил проведения спортивно-массовых мероприятий.

Действующее законодательство предусматривает, что организаторы автомобильного или мотоциклетного спортивного соревнования обязаны уведомить о нем органы МВД за 30 дней. При этом проведение их допускается только на спортивном объекте или на специально подготовленной территории. Организаторы должны быть членами соответствующей спортивной федерации, а участники — получить лицензию после сдачи квалификационных экзаменов.

— Считаю целесообразным подумать о том, чтобы предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства, — добавил Анатолий Выборный.

В настоящее время наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 тыс. рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КоАП) до лишения свободы на срок до 2 лет, если правонарушение было совершено повторно (ст. 264.1 УК).

Мнение экспертов

Автоюрист Сергей Радько заявил «Известиям», что наказать стритрейсеров можно и в рамках действующего законодательства: есть наказания за превышение скорости и выезд на встречку, а год назад в ПДД было введено понятие «опасное вождение».

Проблема состоит в недостаточной правоприменительной практике, считает адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Михаил Чечёткин.

— Действия стритрейсера на дороге — совокупность нарушений ПДД. За них предусмотрена административная ответственность. Но сейчас правоохранители из серии нарушений выбирают наиболее тяжкое (например, выезд на встречку) и оформляют протокол по нему, а на мелкие закрывают глаза. Если учитывать всю массу совершенных нарушений, совокупность ответственности будет весомой, — пояснил эксперт.

Вместо того чтобы бороться со стритрейсерами, это явление нужно возглавить, убежден координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его мнению, чтобы молодежь не устраивала гонки на улицах, необходимо создать доступную инфраструктуру и проводить официально организованные чемпионаты.