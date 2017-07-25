Чемпионат мира по фехтованию
Турнир, проходящий в Лейпциге, завершится 26 июля
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Женская команда России в составе Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной, Анастасии Ивановой и Светланы Трипапиной завоевала бронзу в соревнованиях рапиристок, победив команду Германии. На фото: поединок между Свеланой Трипапиной и Анне Зауэр
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
На чемпионате разыгрываются 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Первое золото в стартовый день турнира для России выиграла олимпийская чемпионка Инна Дериглазова
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Украинская спортсменка Ольга Харлан борется с Аззой Бесбес из Туниса. Харлан в этом году завоевала золото в фехтовании на саблях
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Рапирист Фелипе Альвеар из Чили во время квалификационного раунда
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Дмитрий Жеребченко в финальном поединке против японца Тасии Саито. Россиянин стал чемпионом в личном турнире рапиристов
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Саблист Андраш Сатмари из Венгрии стал чемпионом в индивидуальном первенстве. В финале он одолел Сангука О из Кореи
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