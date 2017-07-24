Авторалли по историческим местам Москвы
В столице состоялся традиционный заезд ретроавтомобилей советской эпохи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
24 июля на Красной площади стартовало третье по счету ГУМ-авторалли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В этом году в нем приняло участие рекордное количество экипажей. На дорогу выехали 137 ретроавтомобилей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Зрители ожидают начало ралли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Заезд длился около пяти часов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На дороге можно было увидеть не только автомобили, но и мотоциклы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В авторалли участвовали раритетные модели советских марок 1930–1970-х годов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники заезда примерили на себя костюмы той эпохи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Они облачились в наряды героев фильма «Кавказская пленница», солдат Великой Отечественной войны, советских пионеров и даже милиционеров 50-х годов. На фото: актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Авторалли стартовало на Красной площади и завершилось на Новом Арбате. На фото: российский предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ведущим церемонии выступил Игорь Верник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Протяженность ралли составила 100 км
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Из-за заезда движение на некоторых улицах было ограничено
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На столичных дорогах можно было увидеть «Волги», «Чайки», «Победы» «Запорожцы» и другие ретроавтомобили
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