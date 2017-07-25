Началась проверка следственным комитетом уместности фотосессии девушки в прозрачном платье в одном из храмов Татарстана.

Об этом заявили в региональном следственном управлении.

«Журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района», — цитирует сообщение «Татар-информ».

СК считает, что данная фотосессия может задеть чувства верующих, что является уголовным преступлением.