Правительство РФ согласует кандидатуры на пост главы Российской академии наук в течение месяца с момента их подачи в кабинет министров. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Академии Валерий Козлов.

Козлов отметил, что не исключает, что все представленные кандидаты будут согласованы правительством. Он также выразил уверенность в том, что общее собрание РАН в конце сентября сможет выбрать руководителя Академии наук.

«Я с оптимизмом смотрю на то, что мы проведем собрание успешно и выберем достойного кандидата», — сказал Козлов.

Напомним, выборы главы Российской академии наук назначены на 26 сентября. Кандидатуры на этот пост должны быть направлены в кабинет министров до 26 июля, сказал Козлов в интервью «Российской газете». На данный момент на эту должность претендуют семь академиков.

Согласно новым правилам, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь Академии наук и академики-секретари избираются на общем собрании членов РАН большинством голосов. Количество кандидатов на пост руководителя учреждения не ограничивается, но они должны быть предварительно согласованы с правительством России.