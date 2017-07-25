Президент России Владимир Путин в среду, 26 июля, посетит Карелию, где проведет наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом во вторник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Завтра президент будет работать в Карелии. Там он проведет наблюдательный совет АСИ, посетит некоторые презентационные мероприятия», — сказал Песков.

Он также уточнил, что глава российского государства пообщается с исполняющим обязанности главы региона Артуром Парфенчиковым. И напомнил, что во вторник Путин работает в Санкт-Петербурге, где у него запланированы переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.