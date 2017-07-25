Лишь около 30% россиян знают, что такое криптовалюта, и лишь 1% ею пользовались.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проводившегося Национальным агентством финансовых исследований.

«Доля тех, кто впервые во время опроса услышал этот термин, — 72%. В той или иной мере осведомлены 28% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом доля граждан России, которые ничего не знают о криптовалютах, сокращается: два года назад таких было более 80% и практически никто из опрошенных не пользовался ею.

Напомним, что обращение криптовалют в стране пока никак не регулируется, но, возможно, парламент может рассмотреть соответствующий закон на осенней сессии.