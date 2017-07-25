Тернейский районный суд в Приморье приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ за незаконный вылов более 2,7 тыс. особей краба. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Также подсудимый должен будет в полном объеме возместить экологический ущерб.

С июня по август 2015 года 56-летний житель Приморья незаконно выловил более 2,7 тыс. особей краба. Его деятельность была остановлена сотрудниками полиции и ФСБ РФ.