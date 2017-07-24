Врачи в Лондоне считают, что родителям Чарли Гарда дали ложную надежду
Лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital заявила, что американский врач Мичио Хирано дал ложную надежду родителям смертельно больного мальчика Чарли Гарда.
Дело мальчика, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение об отключении его от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Родители ребенка, страдающего от редчайшего генетического заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК, до последнего добивались возможности вылечить его. Они собрали около 1,3 млн фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Но в итоге решение о направлении ребенка было отозвано.
«Мы надеемся, что те, кто подобно профессору Хирано выступил с заявлениями, так поддержавшими родителей Чарли и их надежды, и тем самым продлил судебную тяжбу со всеми ее последствиями, найдут многое, о чем стоит подумать», — заявили в лондонской клинике.
Отмечается, что медики были крайне обеспокоены тем, что американский профессор признался в суде, что у него есть финансовая заинтересованность в некоторых аспектах предлагаемой им терапии.