Лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital заявила, что американский врач Мичио Хирано дал ложную надежду родителям смертельно больного мальчика Чарли Гарда.

Дело мальчика, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение об отключении его от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Родители ребенка, страдающего от редчайшего генетического заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК, до последнего добивались возможности вылечить его. Они собрали около 1,3 млн фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Но в итоге решение о направлении ребенка было отозвано.

«Мы надеемся, что те, кто подобно профессору Хирано выступил с заявлениями, так поддержавшими родителей Чарли и их надежды, и тем самым продлил судебную тяжбу со всеми ее последствиями, найдут многое, о чем стоит подумать», — заявили в лондонской клинике.

Отмечается, что медики были крайне обеспокоены тем, что американский профессор признался в суде, что у него есть финансовая заинтересованность в некоторых аспектах предлагаемой им терапии.