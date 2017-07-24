Исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили обстановку в карантинной зоне по африканской чуме свиней (АЧС), которая возникла в исправительной колонии в Середке Псковского района.

Как передает Псковское агентство информации, падеж свиней составил 22 головы, вынужденно убито 10 свиней. В колонии приостановлены все виды свиданий с осужденными, а также продуктовые передачи. Причиной вспышки заболевания мог стать вирус, занесенный извне с продуктами питания. Глава региона поручил провести расследование обстоятельств.

Напомним, в Псковском районе действует карантин по африканской чуме свиней (АЧС). В частности, запрещен ввоз и вывоз животных, вход посторонних лиц, въезд транспорта. На въездах в зону угрозы распространения установлены заградительные посты. Ранее сообщалось, вирус АЧС выявлен у трех свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии в деревне Середка.