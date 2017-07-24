Количество граждан США, выступающих за импичмент американского президента Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры.

Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовала в понедельник, 24 июля, газета USA Today.

Уточняется, что против отстранения главы Белого дома выступают 42% американцев, ровно столько же высказались против этого. Также 34% опрошенных рассказали, что расстроились бы, узнав об импичменте Трампа. Такой же процент опрошенных отметил, что для них это было бы радостной новостью.

При этом 46% американцев уверены, что Трамп по какой-либо причине оставит должность в ближайшие 3,5 года, отведенные ему законом.

Исследование проводилось с 17 по 19 июля среди 1330 респондентов.