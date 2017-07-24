В Киеве суд обязал полицию возбудить уголовное дело против мэра города Виталия Кличко за попытку переименовать проспект Генерала Ватутина. Об этом в Facebook сообщила глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная.

Глава города, несмотря на протесты общественности, хотел присвоить ему имя Романа Шухевича — лидера запрещенной в России Украинской повстанческой армии, которую представляли националисты, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее общественница выступила автором петиции против переименования проспекта. Коллективное прошение набрало более 10 тыс. подписей. Напомним, 12 июня окружной административный суд Киева запретил подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина до рассмотрения дела в суде, передает «Лента.ру».

Генерал Николай Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии.