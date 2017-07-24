Закон о сносе советских памятников в Польше неправильно восприняли в Москве. Об этом заявил в понедельник польский посол в России Влодзимеж Марчиняк.

По словам Влодзимежа Марчиняка, коммунизм в РФ очень сильно отождествляют с Советской армией и солдатами, почти автоматически перенося одно на второе. «То есть если мы принимаем закон о запрете пропаганды коммунизма, в России ошибочно подразумевают, что имеется в виду память о Советской армии и советских солдатах», — цитирует посла Польши BFM.RU.

Поправки, принятые недавно в закон, защищают воинские захоронения и мемориалы, подчеркнул дипломат.

Марчиняк отметил, что целью является уточнить процедуры принятия решений, в том числе в отношении монументов. По словам главы дипломатического представительства, в поправках запрещается демонтаж памятников на кладбищах и в мемориальных местах, что является очень важным нововведением.

«Этот закон уточняет и заужает степень применения его на практике», — отметил Марчиняк.

В Польше насчитывается около 1,9 тыс. кладбищ и мемориальных мест в честь советских солдат, уточнил посол, добавив, что они сооружены на польские средства и находятся под защитой государства. А памятники, которые снесли, в большинстве случаев были перенесены на кладбища.

Напомним, ранее в понедельник Совет Федерации обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность введения ограничений в отношении Польши в связи с принятым законом, предусматривающим снос памятников советским воинам-освободителям.