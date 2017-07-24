Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует в III квартале представить предложения по снижению цен на барьерные контрацептивы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что антимонопольная служба и Роспотребнадзор уже обсудили вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы.

«В адрес хозяйствующих субъектов подготовлены и направлены надлежащие запросы информации», — говорится в сообщении.

В воскресенье участники молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. Она пообещала передать жалобу руководителю ФАС Игорю Артемьеву.