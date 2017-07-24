На прошедшем чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге курские спортсмены Дмитрий Жеребчиков и Инна Дериглазова завоевали золотые медали в личных первенствах.

27-летняя рапиристка Инна Дериглазова уже становилась чемпионкой мира в 2015 году, к тому же в 2016-м она выиграла Олимпиаду в Бразилии. В финале она сразилась с итальянкой Алисой Вольпи. Основное время завершилось ничьей и только после дополнительного времени Инна нанесла удар и победила в личных соревнованиях мирового чемпионата, сообщает «Курская правда».

Дмитрий Жеребчиков чемпионом мира стал впервые. Надежду тренер сборной России возлагал на прошлогоднего призера Олимпиады Тимура Сафина. В полуфинале и финале Дмитрий победил японских спортсменов Шикине и Сайто с одинаковым счетом 15:12 и получил статус лучшего рапириста в мире.