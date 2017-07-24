Девочка в ЮАР излечилась от ВИЧ, не принимая лекарства восемь лет.

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на представленные учеными исследования.

«Этот случай ставит больше вопросов, чем дает ответов. Он подсказывает интересную идею о том, что, возможно, лечение может длиться не всю жизнь. Но это, безусловно, очень редкий феномен», — цитирует ТАСС президента Международного общества СПИДа Линду-Гейл Беккер.

Девочка родилась с ВИЧ и, после того как прошла первый курс лечения в двухмесячном возрасте, не принимала никаких лекарств, однако ухудшения состояния здоровья у нее не наблюдалось.