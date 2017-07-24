Дом-музей Марины Цветаевой будет работать 30 июля в поддержку фонда помощи хосписам «Вера».

В музее пройдет благотворительный день, прозвучат стихотворения русской поэтессы Серебряного века и пройдет обсуждение ее творчества. Директор ГБУК Москвы «Дом-музей Марины Цветаевой» Елена Жук считает своим долгом протянуть руку помощи и найти возможность внести свой вклад в то важное дело, которым занимается благотворительный фонд «Вера».

«Для фонда «Вера» большая честь и удача, что удалось собраться вместе и сделать доброе дело», –– отмечает Татьяна Друбич, актриса, сопредседатель попечительского совета фонда «Вера».

Зарегистрироваться на мероприятие может любой желающий нас сайте фонда «Вера» бесплатно.

Все вырученные деньги за благотворительный день музей направит на помощь хосписам и их пациентам.