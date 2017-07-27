Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о снятии запрета на производство и экспорт пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 1,5 л. Однако в Белом доме подчеркнули, что документ нуждается в корректировке . Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2017 года. С начала года производство спиртного в ПЭТ в России запрещено, а с июля ограничена и его продажа.

В правительстве рассмотрели проект федерального закона депутатов «Единой России», снимающий запрет на производство и поставку на экспорт пива и пивных напитков в полимерной таре (ПЭТ) объемом более 1,5 л. Депутаты и пивовары настаивают — объемы поставок пива в Китай, Монголию, Киргизию и другие страны в таре емкостью 2,3 л увеличивались в 2015–2016 годах. Например, вывоз напитка в подобной упаковке на Украину в 2016 году вырос почти в 2 раза до 60 млн л, подчеркнуто в пояснительной записке к законопроекту. Общий объем экспорта алкогольных и безалкогольных напитков в 2016 году составил $453,8 млн (+7% в сравнении с 2015-м), уточнили в Центре международной торговли Москвы.

Белый дом поддержал документ «при условии его доработки», говорится в отзыве, который составлен 19 июля и подписан заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько (есть у «Известий»). Законопроект депутатов был внесен на рассмотрение в Госдуму в июне 2017 года, в конце июля он прошел первое чтение, следует из базы данных Думы. В документ будут внесены поправки ко второму чтению до конца августа.

Кабмин в своем отзыве указал, что законопроект предлагает термины «экспорт» и «импорт», «определение которых не соотносится с положениями закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» .

В марте пивовары обращались к вице-премьеру Александру Хлопонину с просьбой позволить использовать при экспорте пива ПЭТ-упаковку объемом более 1,5 л. Как ранее писали «Известия», чиновники были готовы согласиться на подобный шаг при условии, что возможность попадания пива в ПЭТ на внутренний рынок будет исключена. На последнем настаивал Роспотребнадзор, Минфин против предложения пивной отрасли не возражал.

В Минфине «Известиям» пояснили, что «розничная торговля охвачена ЕГАИС, где отражена информация о продажах, это позволяет осуществлять контроль за оборотом продукции» и избежать попадания пива в ПЭТ более 1,5 л на внутренний рынок.

В Роспотребнадзоре воздержались от пояснений. Основной автор законопроекта депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов также оказался недоступен для комментариев.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз поддерживает разрешение использования ПЭТ объемом более 1,5 л для пива. Он напомнил, что запрет на ПЭТ-упаковку был обоснован, во-первых, вредностью такой тары, а во-вторых, стремлением снизить потребление напитка.

— Спрос на пиво не упал — если раньше люди брали одну упаковку 2,3 л, то теперь две по 1,5 л, — заметил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) подтвердили данную информацию.

С 1 июля этого года в России запрещены розничные продажи пива и другой алкогольной продукции в пластиковой упаковке более 1,5 л. Запрет на производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртного в подобной таре действует с 1 января этого года. Согласно КоАП, штрафы за производство и продажу алкоголя в ПЭТ объемом более 1,5 л составят до 500 тыс. рублей для юрлиц.