Четыре тигренка родились в центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. Об этом сообщила в понедельник генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По словам Акуловой, детеныши родились от подобранного в Приморском крае тигра Тихона. Для тигрицы Барыни это потомство не первое, у нее уже было восемь котят.

Родившиеся хищники будут участвовать в программе репродукции по всему миру. В столичном зоопарке, скорее всего, останется один тигренок, сообщает сетевое издание m24.ru.

В столичном зоопарке также появились на свет семеро ягнят Марко Поло, шесть детенышей сурка байбака, пятеро барашков голубого барана, четыре северных лесных олененка, трое котят снежного барса, два птенца белохвостого орлана и два полярных совенка.

Напомним, в июне в Московском зоопарке родился азиатский слоненок весом 90 кг.