Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в оправдании терроризма и экстремизме, переводится из следственного изолятора под домашний арест. Решение об этом принято в понедельник Пресненским судом Москвы.

«Суд постановил: избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует «Интерфакс» решение судьи Евгения Найденова.

Тем самым судья удовлетворил ходатайство следствия о замене меры пресечения математику, который был арестован 10 апреля.

Богатову вменяется размещение на одном из интернет-форумов 29 марта двух текстов экстремистского содержания, в которых содержались призывы к терроризму. Преподаватель математики свою вину отрицает.