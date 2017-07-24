Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что муниципальный фильтр отменять не нужно — в ближайшее время изменений в избирательное законодательство не потребуется. Об этом она заявила, отвечая на вопрос «Известий», на пресс-конференции в понедельник.

«Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений», — подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, по словам сенатора, Совфед изучит необходимость сохранения муниципального фильтра на региональных выборах.