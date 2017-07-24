Концерн BMW выступил с опровержением появившихся в СМИ заявлений о «картельном сговоре» немецких автопроизводителей.

Об этом сообщили представители компании в понедельник, 24 июля.

«Автомобили BMW Group не были замешаны в каких-либо манипуляциях и соответствуют действующим требованиям законодательства», – цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление автопроизводителя.

Ранее сообщалось, что в заговоре с целью скрыть скрыть реальные показатели вредных веществ в выхлопах автомобилей участвовали такие немецкие гиганты, как BMW, Audi, Porsche, Volkswagen и Mercedes-Benz.