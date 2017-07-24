Известный астрофизик Стивен Хокинг предупредил, что в будущем из-за деятельности человека на Земле могут идти только кислотные дожди, а вода в океанах вскипит. Похожая климатическая ситуация происходит на Венере. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ученый предполагает, что процессы глобального потепления на Земле могут достичь точки невозврата. В этом случае люди не смогут предотвратить катастрофические последствия.

Однако версия Хокинга не нашла понимания у его коллег. Они считают, что такой сценарий невозможен из-за большей, чем у Венеры, удаленности Земли от Солнца, но не могут не согласиться с тем, что проблема глобального потепления существует и стоит весьма остро.