Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил перед студентами Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, рассказав им о требованиях, которые работодатели с учетом современных технологий предъявляют будущим сотрудникам.

«В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своем будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения», — приводятся слова Грефа на сайте вуза.

Глава Сбербанка подчеркнул, что всем без исключения специалистам любых профилей в скором времени обязательно потребуется умение работать с big data («большими данными»). По его словам, многим придется пройти переобучение, и лучше осознать эту необходимость сейчас, чтобы получить знания как можно раньше.

Греф уверен, что в ближайшем будущем приобретут актуальность новые технологические тренды, которые начнут диктовать условия в том числе и на рынке труда. В качестве примера он привел информационное поле, которое вскоре станет «абсолютно прозрачным», и оттуда можно будет почерпнуть данные о любом человеке.