Первый легальный советский миллионер Артем Тарасов умер от воспаления легких. Как сообщают СМИ, предприниматель пытался побороть недуг самостоятельно.

О смерти бизнесмена сообщила партия «Яблоко», в которой он состоял с 2016 года. Тарасову было 67 лет.

Он был одним из самых известных участников кооперативного движения в СССР. В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране.

В 2016 году Тарасов баллотировался в нижнюю палату парламента от партии «Яблоко». Был генеральным директором Института инноваций.