Албанские экстренные службы не справляются с огненной стихией, охватившей страну: практически в каждом ее районе есть очаги возгорания, пишет газета Albanian Daily News. При этом только за последние сутки количество природных пожаров выросло на 18, ситуация усугубляется погодными условиями — жарой, отсутствием осадков и сильным ветром, способствующим распространению пламени.

В ликвидации катастрофы национального масштаба принимают участие более 150 пожарных, полсотни военнослужащих и почти столько же добровольцев, задействованы 30 единиц специальной техники, включая вертолеты.

МВД и МЧС Албании постоянно напоминают жителям страны о необходимости передавать сведения о новых очагах возгорания вблизи их населенных пунктов.

В ряде районов страны пожар полностью уничтожил сосновые леса, пострадали дома в деревнях. Оценка ущерба будет производиться после ликвидации ЧС.