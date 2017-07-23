К электронным парогенераторам (вейпам) в будущем, возможно, будут применяться те же ограничения, что сегодня действуют для сигарет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомство предлагает дополнить соответствующей нормой законопроект, который в марте поступил в Госдуму на рассмотрение.

«Сегодня на площадке Государственной думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали. И мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены», — сказала Попова в своем выступлении на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

В марте в нижнюю палату парламента поступил законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табачным изделиям, а также вводит штрафы за их продажу несовершеннолетним и употребление в общественных местах.

В июне в Ленинградской области начал действовать подобный закон, запретивший продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Электронные сигареты запрещено продавать детям в Ставропольском крае, а в Саратовской области юные граждане не имеют права заходить в магазины, где имеется такая продукция.