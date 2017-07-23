В сети высмеяли кражу Спайсером холодильника из Белого дома
Американские пользователи высмеяли поступок Шона Спайсера, бывшего пресс-секретаря администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее издание WSJ сообщило, что Спайсер, уходя из офиса, прихватил мини-холодильник. Отмечается, что он с самого начала попросил коллег отдать холодильник, но они отказали.
Тогда бывший пресс-секретарь украл его, дождавшись, когда все уйдут с работы. Однако это заметил задержавшийся в офисе сотрудник администрации Белого дома.
«Могу ли я вам помочь?» — «Нет, спасибо. Я дожидаюсь свой Uber».
«Это Шон Спайсер, замеченный камерами наблюдения Белого дома на пути к мини-холодильника, который он украл».
Как пишет издание Mashable, месячная зарплата Спайсера составляла почти $180 тысяч, тогда как мини-холодильник можно купить на сайте интернет-ресейлера Amazon менее чем за $100.
Напомним, Спайсер подал в отставку в связи с несогласием с кадровой политикой Трампа. Его должность заняла Сара Сандерс, до этого работавшая заместителем Спайсера.