Американские пользователи высмеяли поступок Шона Спайсера, бывшего пресс-секретаря администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее издание WSJ сообщило, что Спайсер, уходя из офиса, прихватил мини-холодильник. Отмечается, что он с самого начала попросил коллег отдать холодильник, но они отказали.

Тогда бывший пресс-секретарь украл его, дождавшись, когда все уйдут с работы. Однако это заметил задержавшийся в офисе сотрудник администрации Белого дома.

"can i help u sir" "no thank u i am just waiting for my uber" pic.twitter.com/z52xlVNMJg — darth:™ (@darth) July 22, 2017

«Могу ли я вам помочь?» — «Нет, спасибо. Я дожидаюсь свой Uber».

Here is @seanspicer spotted by the White House Security cameras on his way to steal the mini fridge. pic.twitter.com/oUKyoBzQV1 — Trump Enemy #1 (@ctown4life24) July 22, 2017

«Это Шон Спайсер, замеченный камерами наблюдения Белого дома на пути к мини-холодильника, который он украл».

Как пишет издание Mashable, месячная зарплата Спайсера составляла почти $180 тысяч, тогда как мини-холодильник можно купить на сайте интернет-ресейлера Amazon менее чем за $100.

Напомним, Спайсер подал в отставку в связи с несогласием с кадровой политикой Трампа. Его должность заняла Сара Сандерс, до этого работавшая заместителем Спайсера.