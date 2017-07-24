На конгрессе Международной федерации плавания (FINA) было принято решение переименовать синхронное плавание в артистическое. В уставе федерации словосочетание synchronised swimming было заменено на artistic swimming. Голосование по этому вопросу состоялось в Будапеште, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Россия голосовала против переименования.

Об этом «Известиям» заявила главный тренер сборной России и вице-президент федерации синхронного плавания Татьяна Покровская.

— Это была не наша инициатива, — рассказала Татьяна Покровская. — Боле того, мы были категорически против переименования. Это каприз руководства FINA. Видимо, они имеют какие-то далеко идущие планы на наш вид спорта… Но мы не в курсе этих планов. Обидно, что синхронное плавание в России обделено вниманием прессы, даже несмотря на колоссальные успехи сборной. А как только началась эта история с переименованием, нами сразу все заинтересовались.

По всей видимости, руководство FINA пошло на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее МОК выступил с идеей смены названия синхронного плавания в целях продвижения этого вида спорта.

— Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям, — заявил по итогам заседания исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску.

При этом переименование пока не повлекло никаких изменений в правилах.

— Главный критерий нашего вида спорта — это синхронность, — рассказала старший тренер сборной России Татьяна Данченко. — Оценки за артистичность тоже есть, но главное — синхронность. Не понимаю, к чему приведут эти изменения. Если правила останутся прежними, на что мы очень рассчитываем, то зачем надо было устраивать весь этот каламбур. А если решат менять правила, то это будет уже совсем другой вид спорта.

По словам президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Алексея Власенкова, это решение бессмысленно, и руководство ФСПР попытается оставить неизменным название этого вида спорта в России.

Синхронное плавание входит в программу Олимпийских игр с 1984 года. На четырех подряд Олимпийских играх законодателями мод в этой дисциплине были сборные США (пять золотых и две серебряных медали) и Канады (три золотых и четырех серебряных). Начиная с Игр 2000 года в Сиднее все золотые награды выигрывала сборная России (десять золотых медалей). В последнее время нашими основными конкурентами были Китай, Япония, Испания и США.

В Олимпийских играх в этом виде спорта разыграется два комплекта наград — в состязаниях дуэтов и групп. При этом президент Международной федерации водных видов спорта (FINA) Хулио Маглионе сообщил, что организация хочет включить соло и смешанные дуэты в синхронном плавании в программу Олимпиад. Функционер пока не понимает, когда это произойдет, но рассчитывает на ближайшее будущее.

Добавим, что на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года Россия выиграла семь золотых наград в синхронном плавании. Всего в копилке сборной России восемь наград высшего достоинства (Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина).

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