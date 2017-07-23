Российский министр спорта Павел Колобков заявил, что не видит смысла в замене названия синхронного плавания артистическим.

Чиновник добавил, что не понимает мотивации в замене названия вида спорта.

«Что это даст? Но уверен, что наша сборная и в этом случае будет лучше всех», — информирует, ссылаясь на Колобкова, «Газета.ру».

Напомним, Международная федерация плавания на конгрессе в Будапеште приняла решение о переименовании синхронного плавания в артистическое.