Министр спорта РФ не знает, зачем менять название синхронного плавания
Российский министр спорта Павел Колобков заявил, что не видит смысла в замене названия синхронного плавания артистическим.
Чиновник добавил, что не понимает мотивации в замене названия вида спорта.
«Что это даст? Но уверен, что наша сборная и в этом случае будет лучше всех», — информирует, ссылаясь на Колобкова, «Газета.ру».
Напомним, Международная федерация плавания на конгрессе в Будапеште приняла решение о переименовании синхронного плавания в артистическое.