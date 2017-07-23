Американский конгрессмен Чак Шумер призвал соратников по партии не винить Россию в поражении на прошлогодних президентских выборах в стране.

Он отметил, что при неудачах люди не должны обвинять других, комментируя поражение Демократической партии и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Напомним, в июне экс-госсекретарь Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но всё равно считает, что в ходе той гонки она проиграла по вине России.