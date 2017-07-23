Международная олимпиада по математике, которая проходила в Рио-де-Жанейро с 17 июля, завершилась в субботу торжественной церемонией награждения ее победителей и участников.

Среди российских школьников лучший результат показал Михаил Иванов из Санкт-Петербурга. По сумме полученных баллов он вошел в число обладателей золотой медали соревнований и занял 14-е место в индивидуальном зачете.

Молодой человек в этом году собирается поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на математико-механический факультет.

Трофей под названием "Олимпийские девушки" получили представительницы Ботсваны, Колумбии, Канады, Болгарии и Южной Кореи. Подобная награда вручалась впервые в истории соревнований. По замыслу организаторов, она призвана способствовать привлечению большего числа школьниц к углубленному изучению математики.