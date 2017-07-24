Московский «Локомотив» взял реванш у ЦСКА за унизительное поражение в прошлом сезоне. В составе «железнодорожников» голами отметились Джефферсон Фарфан, Ари и Дмитрий Тарасов, у ЦСКА единственный гол забил Витиньо. Подопечные Юрия Семина провели практически идеальную игру на поле вице-чемпионов России, заслуженно набрав три очка. Однако эта победа стоила клубу потери своего лидера.

В самой концовке нападающий красно-зеленых Ари в центре поля вступил в борьбу за мяч с Александром Головиным. Бразилец получил удар по ноге и тут же рухнул на газон. Его крик был слышен даже на верхних ярусах стадиона. В итоге с поля форварда унесли на носилках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Больше чем через час после окончания матча Ари покинул стадион. Нога бразильца была перемотана эластичным бинтом, каждый шаг давался ему с трудом. Сдерживая слезы, форвард «Локомотива» рассказал «Известиям» о произошедшем.

— Я хотел сохранить мяч, но он (Александр Головин. — «Известия») очень сильно ударил мне по ногам, — рассказал Ари. — В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать... Сразу подумал о том, что придется делать операцию. Потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

Также Ари отметил, что очень рад тому, что его команде удалось выиграть у красно-синих.

— Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша, — сказал «Известиям» бразилец. — Это было фантастикой, мы выиграли со счетом 3:1. Я забил гол и очень счастлив. Но моя травма всё омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе.

В отсутствие Ари в составе красно-зеленых остается лишь два номинальных нападающих. Это молодые воспитанники клуба Аршак Корян и Артем Галаджан. Известный российский футболист и тренер Дмитрий Кузнецов полагает, что наставник «Локомотива» Юрий Семин сумеет найти замену своему ключевому форварду.

— Травма бразильца — огромная потеря для «железнодорожников», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов в беседе с «Известиями». — Ари — именно тот человек, который может решить исход матча. Но, как говорится, незаменимых людей не бывает. Уверен, что такой опытный специалист, как Семин, сумеет найти замену бразильцу во внутренних резервах команды. Думаю, не исключен вариант, при котором вперед будут выдвигать Алексея Миранчука.

ЦСКА не пропускал в домашних матчах три мяча с 2012 года. В игре с «Локомотивом» голы залетали в ворота армейцев после грубейших ошибок защитников. Особенно «отличился» игрок сборной России Виктор Васин, когда Ари забивал решающий гол.

— Игра получилась очень тяжелой, — отметил Дмитрий Кузнецов. — «Локомотив» был на ходу, а ЦСКА явно недотягивал физически. Конечно, оплошности защитников стали решающим фактором в этом матче. На такую ошибку, которую допустил Васин, имеет право только молодой футболист. А Виктору уже 28 лет, и, видимо, его уровень просто не соответствует ЦСКА.

«Локомотив» в следующем туре сыграет дома против махачкалинского «Анжи». Встреча состоится 30 июля. Армейцам же во вторник предстоит сразиться в первом матче квалификации Лиги чемпионов на выезде в Афинах с местным АЕК. После этого 29 июля в третьем туре национального первенства ЦСКА примет у себя на стадионе дебютанта РФПЛ — хабаровский СКА.

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