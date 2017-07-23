В соревнованиях Всемирных игр в польском городе Вроцлав две золотые медали достались сестрам Авериным. Россиянка Арина Аверина выиграла золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, а ее сестра Дина Аверина одержала победу в упражнениях с булавами.

Арина заработала 16,850 балла, обыграв свою сестру, которая набрала 16,800 балла, в упражнениях с лентой. Третье место досталось представительнице сборной Белоруссии Катерине Галкиной (16,475).

В упражнениях с булавами победила Дина Аверина (19,100). Второй стала израильтянка Линой Ашрам (16,300), третьей — Арина Аверина (16,300).

Всемирные игры, на которых разыгрываются награды неолимпийских видов спорта, а также тех, что не вошли в программу летних игр (художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука), проходят в 10-й раз.