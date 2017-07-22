Первый замглавы международного комитета российской Госдумы Дмитрий Новиков считает, что решение о скором голосовании Конгресса США по проекту санкций против России направлено на то, чтобы в отношениях Вашингтона и Москвы ничего не зависело от мнения президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее американские конгрессмены подтвердили голосование по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций 25 июля.

"Конгресс хочет поставить Трампа в такие рамки, чтобы от него ничего не зависело, и рамки эти связаны с тем, чтобы в отношении к России проводился максимально жесткий курс", — цитирует информагентство РИА Новости заявление Новикова.