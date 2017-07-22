В Восточном Иерусалиме и его окрестностях продолжаются стычки арабского населения и израильской полиции.

Как сообщают местные СМИ, 23-летний Юсеф Кашур скончался от полученного ранения во время столкновений со стражами порядка в пригороде Абу-Дис.

Всего, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших достигло 57 человек, 12 из них находятся в госпитале.

Напомним, все началось после введения израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе. В частности, возле мечетей установили металлодетекторы. Это последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибло двое израильтян, еще один получил ранения.