Глава российского посольства в Вашингтоне Сергей Кисляк закончил свою миссию. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства, его обязанности до приезда нового посла будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.

«Двадцать второго июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар», — цитирует агентство «РИА Новости» пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина.