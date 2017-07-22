Правительство Великобритании введет обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов весом более 250 г.

Как сообщает Guardian, владельцы дронов должны будут регистрировать аппараты и проходить тест на знание основ безопасности и законов конфиденциальности при их использовании.

Отмечается, что такому решению предшествовало исследование, согласно которому дрон весом более 400 г может разбить ветровое стекло вертолета при столкновении, а беспилотник весом до 2 кг может повредить стекла самолета.