В Великом Новгороде археологи нашли берестяную грамоту с первым употреблением знаков препинания в Древней Руси, рассказала журналистам заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции (НАЭ) Елена Рыбина.

Грамота была обнаружена на Троицком раскопе в историческом центре города к югу от Кремля. Береста находилась в культурном слое конца XII века.

Текст грамоты представляет собой перечисление восьми имен, которые разделены вертикальными чертами. По мнению лингвиста Андрея Зализняка, они являются древнейшими из ныне известных знаков препинания.