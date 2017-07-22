Краснодарские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на автодороге Апшеронск–Нефтяная. Находившийся за рулем «ВАЗа» 40-летний мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли водитель и двое детей 2005 и 2009 года рождения.

Полицейские установили, что мужчина был лишен водительских прав в мае текущего года.