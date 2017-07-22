В Рио-де-Жанейро закончилась Международная олимпиада по математике.

Золотую медаль получил Михаил Иванов из Санкт-Петербурга — в индивидуальном зачете он занял 14-е место.

Его коллеги по команде стали обладателями трех серебряных и двух бронзовых медалей.

В командном зачете Россия заняла 11-е место. Победителем стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями.

Торжественная церемония награждения участников состоится в субботу, 22 июля, в одном из отелей Рио-де-Жанейро.