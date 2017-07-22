Глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль выступил с открытым обращением к гражданам турецкого происхождения. В нем дипломат объяснил, почему официальный Берлин решил пересмотреть политику в отношении Анкары.

Обращение было опубликовано в пятницу на немецком и турецком. Габриэль отметил, что «дружба между немцами и турками — это большая ценность».

Глава МИД заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.