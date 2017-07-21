Венесуэльский лидер Николас Мадуро инкогнито проехал на машине по улицам Каракаса. Целью этой акции было продемонстрировать провал забастовки, которую объявила оппозиция.

Мадуро ехал в автомобиле с затемненными стеклами в сопровождении своей жены Синтии Флорес. Он показывал, что на улицах все работают, несмотря на обещанную остановку работы.

Забастовка была начата как одна из мер так называемого «часа ноль» в рамках давления оппозиции на власти с целью учитывать результаты состоявшегося 16 июля «народного референдума».