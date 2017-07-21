Уход Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома побудил его подчиненных возродить формат традиционных брифингов с разрешением на фото- и видеосъемку. Заместитель Спайсера Сара Сандерс объявила, что заявление по отставке главы пресс-службы последует в 14.00 по местному времени и журналисты смогут снимать происходящее.

Этот брифинг станет первым с 29 июня, когда СМИ получат возможность вести съемку, отмечает издание The Hill.

Разрешения на использование фототехники и видеокамер были аннулированы Белым домом якобы для того, чтобы «больше внимания уделялось содержанию заявлений президентской пресс-службы». Кроме того, по уже сложившейся традиции брифинги пресс-службы президента США проводятся ежедневно — для ознакомления СМИ с текущей ситуацией и позицией главы государства по актуальным вопросам. И, как утверждают в Белом доме, бывали случаи, когда журналистов больше интересовала пресс-конференция, чем какое-либо одновременно происходившее в другом месте публичное событие с участием самого главы государства.

Чтобы избежать этих неприятных параллелей, в пресс-службе Трампа решили искусственным образом снизить интерес телеканалов к ежедневным брифингам. Официального решения по этому поводу не принималось, но количество пресс-конференций с допуском съемочных групп и фотографов сократилось так радикально, что СМИ не могли не заметить эту тенденцию и подвергли ее резкой критике.

Как сообщали «Известия», Шон Спайсер сегодня покинул пост руководителя пресс-службы Белого дома в знак протеста против назначения Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций президентской администрации. Американские СМИ утверждают, что Трамп якобы пытался отговорить Спайсера от ухода, но тот был непреклонен и прямо назвал ошибкой выбор Скарамуччи в качестве ответственного за связи с общественностью в Белом доме.