Закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) не решило проблему с загрязнением озера Байкал, так как химические вещества попадают в водоем с близлежащих полей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра «Сириус», где он общается с одаренной молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».

«С закрытием ЦБК все проблемы не решены. Это чувствительная сфера. Самая главная проблема заключается в том, что сельхозпредприятия работают на побережье. Все химические стоки попадают в Байкал во время дождя или просто самотеком. Есть и другие проблемы, которые нужно решать. Они всем известны. Соответствующие структуры над этим думают, предлагают различные решения. Мы не оставим это так без внимания и дальше», — сказал Путин.

БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.