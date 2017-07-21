Единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей будут получать усыновители детей-инвалидов в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Право на получение единовременной выплаты получает один из усыновителей, который постоянно проживает и зарегистрирован на территории республики. Мера, веденная постановлением кабинета министров РТ от 13 июля 2017 года, может быть применена к усыновителю после вступления решения суда об усыновлении ребенка-инвалида в законную силу с 1 января 2017 года. В случае если семья усыновляет двоих и более детей-инвалидов, единовременная денежная выплата производится на каждого ребенка.

Как сообщает ProKazan.ru, решение о назначении выплаты или отказе в ее назначении принимается органами опеки и попечительства в 15-дневный срок со дня обращения заявителя.